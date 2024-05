Omelia di S.E. Mons. Mario Russotto. Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26. Domenica 2 Giugno

Dal Vangelo secondo Marco 14,12-16.22-26.

Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?».

Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo

e là dove entrerà dite al padrone di casa: Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?

Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, gia pronta; là preparate per noi».

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua.

Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».

Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti.

E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza versato per molti.

In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».

E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.