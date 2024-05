Il Governo ha sospeso il Redditometro: l’annuncio della premier Giorgia Meloni

Dopo le polemiche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che il governo sospenderà il Redditometro. “Ho incontrato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ci siamo confrontati sui contenuti del decreto ministeriale e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospenderlo in attesa di ulteriori approfondimenti”, ha spiegato il premier. “Il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione e il fenomeno inaccettabile, ad esempio, di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht, senza però per questo vessare con norme invasive le persone comuni”, ha aggiunto.

Tajani: “Meloni ha accolto la nostra richiesta” Saluta con favore la notizia il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. “Sono molto soddisfatto per la decisione di Giorgia Meloni di aver accolto la nostra proposta di bloccare il Redditometro”, ha affermato.

Via libera dell’Aula della Camera all’ordine del giorno della Lega al dl Superbonus che chiede di “chiarire la portata del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta “confermando il superamento del redditometro”. L’odg ha avuto parere favorevole del governo con riformulazione ed è stato sottoscritto anche da FdI. Espunta la parte che faceva riferimento alla “preoccupante risonanza mediatica intorno a una vecchia visione del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria basata su accertamenti presunti ed elementi indiziari a prescindere da dati certi”. (Tgcom24)