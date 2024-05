Giornata mondiale delle tartarughe, al via la stagione delle nidificazioni: a Porto Palo di Capo Passero la prima segnalazione della stagione

Il 23 maggio è la giornata mondiale delle tartarughe e proprio questa mattina, poco prima delle 7.00, è arrivata la prima segnalazione della stagione di quello che potrebbe essere il primo nido di tartarughe Caretta caretta sulle nostre coste, al servizio SOS Tartarughe Marine di Legambiente.A segnalarlo il signor Luigi Antonio Fabiano che passeggiava con il suo cane sulla spiaggia.

Legambiente ha quindi attivato subito tutte le procedure per verificare l’effettiva presenza del nido e attivare la sua messa in sicurezza avvisando la Capitaneria di Porto e la sezione locale del WWF. Ricordiamo per tutte le segnalazioni relative alle tartarughe marine di contattare tramite messaggio SMS o WHATSAPP il numero 349.2100989 di SOS Tartarughe marine di Legambiente e la Capitaneria di Porto al numero 1530.