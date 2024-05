Facebook e Instagram, sospetta dipendenza nei bimbi: Ue indaga su Meta

(Adnkronos) – La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, che controlla i social network Facebook e Instagram, ha violato o meno la legge sui servizi digitali (Dsa) in ambiti legati alla protezione dei minori. L'esecutivo Ue teme che i sistemi di Facebook e Instagram, inclusi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini e creare il cosiddetto 'effetto conigliera' (o tana del coniglio). Inoltre, la Commissione è preoccupata anche per i metodi di accertamento e di verifica dell'età messi in atto da Meta. L'effetto conigliera (o tana del coniglio) si verifica, ad esempio, quando una persona guarda un video e viene invogliato dall'algoritmo a guardarne altri simili. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)