Confronto tra candidati a sindaco organizzato dal Mo.Vi. Tesauro: “Mi adopererò per rendere la Città più vivibile”

Confronto tra candidati a sindaco organizzato dal Mo.Vi. Tesauro: “Intendiamo far rivivere la città”

Legalità, trasparenza amministrativa, gestione dei rifiuti, tutela dell’ambiente, riqualificazione del centro storico, servizi sociali, turismo, politiche giovanili, sviluppo economico, sport, mobilità sostenibile e Sanità. Questi i temi trattati durante il confronto, moderato dalla giornalista Maria Teresa Corso, andato in diretta streaming sui canali sociale e sul web, avvenuto ieri, 29 maggio, e organizzato dal Mo.Vi – Movimento di Volontariato Coordinamento di Caltanissetta.

“Caltanissetta ha una qualità di vita ridotta al lumicino – ha dichiarato Tesauro in risposta alla domanda su come migliorare la qualità di vita dei nisseni – Molte persone non amano uscire e vivere la città perché in realtà non è percepita come la loro casa, non offre i servizi, che un capoluogo di provincia deve avere. C’è molto da fare per rendere la città più vivibile.”

Per i rifiuti Tesauro, all’interno del programma, intende riprendere il decreto del 2020 della Regione Siciliana, e realizzare un impianto di compostaggio di 27.000 tonnellate per smaltire i rifiuti, utilizzarlo per l’agricoltura e che può rappresentare fonte per nuovi posti di lavoro. Mentre la trasparenza è data dalla pubblicità, dalla possibilità di far conoscere al cittadino ogni attività del Comune. Per il sociale Tesauro intende valorizzare il ruolo delle consulte comunali e della creazioni di confronti tematici sulle problematiche vissute anche dalle famiglie che vivono direttamente le disabilità; mentre per la cultura ribadisce l’opportunità di portare turismo attraverso Agrigento come città della cultura 2025; per l’ambiente sottolinea la necessità di rivisitare il tessuto della città rendendolo sostenibile e attenzionare anche gli impianti energetici; per lo sport intende rivisitare gli impianti sportivi e crearne di nuovi.

E alla domanda in riferimento ai candidati consiglieri comunali Tesauro ha dichiarato: “Le liste che mi appoggiano sono di partito, di persone tutte valide che si sono e si cimentano in questa avventura per andare a ricoprire posti in consiglio comunale non per riscaldare lo scranno, ma per andare a lavorare per la città perché il nostro interesse è far rivivere la città.”

L’incontro si è concluso con l’appello al voto e il candidato a sindaco Tesauro ha affermato: “Intendo continuare l’attività che ho fatto come presidente del Consorzio Universitario per i giovani e con i giovani, non solo perché credo che loro costituiscono il presente, costituiscono il futuro e diano una ventata di aria nuova. Intendo aiutare le famiglie nell’evitare che i ragazzi possono andare necessariamente fuori a studiare, e dare assistenza agli anziani, dare assistenza a chi ne ha bisogno, essere presente ed essere il padre di tutti quando se ne ha bisogno.”