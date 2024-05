Caltanissetta. Silenzio elettorale dalla mezzanotte del 7 giugno: tutte le indicazioni sulla disciplina

CALTANISSETTA. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione politica valide sia per il voto europeo che per quello comunale, in programma entrambi l’8 e 9 giugno 2024.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b del decreto-legge n. 7/2024 che anticipa l’apertura dei seggi elettorali a sabato e considera il giorno della votazione quello della domenica, il Ministero ha precisato che il cosiddetto “silenzio elettorale” scatta alla mezzanotte di venerdì 7 giugno.

A partire da tale termine temporale, che comprende dunque l’intera giornata dell’8 e 9 giugno, sono espressamente vietate tutte le forme di propaganda elettorale come i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Si ricorda a tutti i cittadini che è attiva, presso il sito istituzionale del Comune di Caltanissetta, una sezione in costante aggiornamento dedicata alle elezioni 2024 consultabile al seguente indirizzo: https://comune.caltanissetta.it/it/topics/17/