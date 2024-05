Caltanissetta. In Prefettura s’è insediata la Cabina di coordinamento per il Pnrr

CALTANISSETTA. Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Caltanissetta hanno preso avvio i lavori della Cabina di coordinamento per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, in attuazione della previsione di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

L’insediamento del cennato organismo è avvenuto contestualmente per tutte le Prefetture italiane, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi e del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, in collegamento in video conferenza dalla Prefettura di Roma.

La cabina di coordinamento provinciale, presieduta dal Prefetto Chiara Armenia, è costituita da rappresentanti della Regione siciliana, del Libero consorzio comunale e della Ragioneria generale dello Stato, dai Sindaci dei Comuni titolari di interventi rilevanti finanziati con il PNRR, dal Soprintendente ai beni culturali e dal Provveditore alle opere pubbliche e sarà integrata, di volta in volta, con gli altri soggetti interessati, tra i quali, le Amministrazioni centrali titolari di programmi e di interventi nonché le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali e altri soggetti pubblici.

La cabina di coordinamento consentirà di svolgere un costante ed efficace monitoraggio a livello locale e di favorire le sinergie tra le Amministrazioni e i soggetti attuatori operanti sul territorio nonché di migliorare l’attività di supporto nei confronti degli Enti locali, promuovendo la condivisone delle migliori prassi.