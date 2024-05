Caltanissetta, al liceo Ruggero Settimo gli studenti mettono in scena “The tempest” di William Shakespeare

Giovedì, 16 maggio, a partire dalle ore 16:00, nell’aula magna del Liceo R. Settimo di Caltanissetta, alcune classi metteranno in scena “The tempest”, una commedia in cinque atti scritta da William Shakespeare tra il 1610 e il 1611.

L’idea di organizzare un progetto di teatro inglese, in particolare riferendosi esclusivamente alle opere del drammaturgo e poeta, padre di Romeo e Giulietta, è nata cinque anni fa, all’interno di una classe soltanto e durante le ore di lezione, a opera di Lucrezia Costa, insegnante di inglese, che ha voluto stimolare i ragazzi nell’apprendimento della lingua straniera attraverso l’arte della recitazione. Successivamente, la preside dell’istituto ha invitato la prof.ssa Costa ad ampliare il progetto e a estenderlo alle altre classi; difatti, già sono stati realizzati piccoli spettacoli su “Romeo e Giulietta”, “Giulio Cesare”, “Amleto”.

Quest’anno, inoltre, il progetto è supportato dal PNRR Futura e a collaborare con la prof.ssa Costa, vi è la docente di arte, Marzia Guarneri.

L’opera che andrà in scena è ambientata in un’isola sperduta del mediterraneo racconta la vicenda dell’esiliato Prospero, duca di Milano, che trama per riportare sua figlia Miranda al posto che le spetta, utilizzando illusioni e manipolazioni magiche.

Le classi coinvolte nel progetto sono: 1ª BL; 2ª AL; 3ª AL; 4ª AL; 5ª AL; 3ª CL; 4ª DC.

Lo spettacolo è a ingresso libero e gratuito.