A Nemi la 91esima sagra delle fragole

(Adnkronos) – Con l'arrivo di giugno, Nemi si prepara a ospitare una delle sagre più amate e colorate del Lazio. La 91esima edizione della Sagra delle Fragole e mostra dei Fiori è alle porte e promette una giornata indimenticabile tra visite culturali, sfilate tradizionali e la distribuzione gratuita dei celebri frutti ma soprattutto festeggia l'entrata come uno dei Borghi più belli d'Italia. Inoltre verrà presentata la Birra alla fragola dedicata a Nemi. Una vera immersione nella birra per scoprire come nasce, come si produce, conoscere il processo della lavorazione e assaggiarne il risultato grazie a una partnership tra il Comune di Nemi e il Birrificio Podere 676. Domenica 2 giugno, il borgo sarà animato da una serie di attività che inizieranno con la messa di ringraziamento presso la Chiesa della Madonna del Pozzo alle ore 10. ''La Sagra delle Fragole di Nemi è molto più di una festa – dichiara il sindaco Alberto Bertucci – è un'occasione per scoprire le tradizioni di un borgo unico, immerso nel verde del Parco dei Castelli Romani e affacciato sul suggestivo Lago di Nemi. Non mancate a questa straordinaria giornata, che porta avanti una tradizione lunga 91 anni e che quest'anno celebra anche l'importante traguardo dell'ingresso di Nemi tra i borghi più belli d'Italia. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia e i sapori della 91° Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori di Nemi''. Ecco il programma: ore 10 messa di Ringraziamento presso la Parrocchia S. Maria del Pozzo, ore 11 taglio del nastro e inaugurazione della Mostra dei Fiori dedicata ai 70 anni della Rai e ai 100 anni della radio, presso via Salita della Chiesa, ore 11.30 sfilata delle splendide Fragolare in costume tipico, partenza da Piazza Umberto I, accompagnata dalla banda musicale Compatrum e dal gruppo di danza popolare Terra Nemorense, ore 12.30 saluto del Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, e delle autorità presenti per celebrare l'ingresso di Nemi tra i borghi più belli d'Italia, ore 15.30 danze e musica popolare nel centro storico e presso il cortile di Palazzo Ruspoli, ore 16 seconda sfilata delle Fragolare in costume tipico, partenza da Piazza Umberto I, ore 18 Ti racconto Nemi: poesie, letture e canti in Piazza Umberto I con I Passi della Tradizione, Terra Nemorense e l'ac Il Flauto Magico, ore 18.30 esibizione della scuola di Nemi vincitrice del 1° premio Ensamble Body Percussion diretta dalla professoressa Paola, ore 19 distribuzione gratuita delle gustose fragole di Nemi in Piazza Roma, ore 20.30 concerto musicale dal vivo con la band "Figli delle Stelle" in Piazza Umberto I, ore 21 Spettacolo di cabaret con Alessandro Serra direttamente da Kolorado e Zelig. Durante la sagra, Nemi si trasforma in un vero e proprio spettacolo per i sensi, con la sua cucina tradizionale romana arricchita dalle deliziose fragole locali. I visitatori potranno assaporare primi piatti sfiziosi, secondi di cacciagione e dolci irresistibili, tutti preparati con cura e passione dai cuochi locali. Le fragole di Nemi, famose per il loro colore vivace e il sapore intenso, sono protagoniste indiscusse di questa festa gastronomica, utilizzate in una varietà di piatti e prodotti locali, tra cui dolci, liquori e persino birra. Nemi non è solo un borgo da visitare, ma un luogo da vivere pienamente, dove ogni passo rivela nuove meraviglie e sorprese. Dai panorami mozzafiato del belvedere alle tranquille sponde del lago, ogni angolo di Nemi è intriso di storia, leggenda e fascino. Inoltre, durante la sagra delle Fragole, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare i panoramici e romantici Giardini Pubblici di Nemi, e nei suoi sentieri tra i più famosi quello che porta all’eremo di San Michele; il tutto arricchendo ulteriormente la loro esperienza nella cittadina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)