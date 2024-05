Montedoro. Nuova asta pubblica per la vendita di nove alloggi comunali

MONTEDORO. L’amministrazione comunale ha rimesso in vendita gli alloggi comunali, nove in totale, siti in Piazza Gramsci e in via Savoia. La vendita, è prevista mediante asta pubblica ed il prezzo posto a base di gara è fissato è di 28.000 euro per gli alloggi di 60 mq. e 19.000 per quelli di 40 mq.

E’ previsto che saranno formulate due graduatorie riguardanti la prima gli alloggi di 60 mq. e la seconda quelli di 40 mq. Si tratta degli stessi criteri usati per le precedenti aste che, dal 2017, si susseguono per la vendita di questi alloggi la cui scelta verrà effettuata secondo l’ordine di priorità occupato in graduatoria. I partecipanti all’asta potranno comunque acquistare anche due unità immobiliari, a condizione che si attivi un procedimento di fusione catastale che li riconduca ad una solo unità.

Possono partecipare tutti quei cittadini che hanno la residenza a Montedoro o che vi svolgono un’attività lavorativa stabile; cittadini nati e/ o trascritti a Montedoro, ma trasferitisi altrove; cittadini, originari di Montedoro, cioè figli, nipoti o discendenti di emigrati montedoresi che risiedono altrove; cittadini che non hanno alcun legame con Montedoro (italiani od anche stranieri), che tuttavia intendono trasferirvi la propria residenza o trascorrervi le vacanze.

Le richieste di questi ultimi potranno essere prese in considerazione solo se, conclusa la gara, rimarranno alloggi invenduti. In questo caso, si formulerà una specifica graduatoria. Le domande per partecipare alle procedure di acquisto degli alloggi comunali potranno essere presentate entro il prossimo 24 giugno.