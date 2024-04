Villalba, tornano nel paese natio i resti mortali di Rosario Lercara, caduto nella seconda guerra mondiale

VILLALBA – Il prossimo mercoledì 17 Aprile 2023, alle oree 10, giungeranno a Villalba, dal Sacrario militare di Messina, i resti mortali del villalbese Lercara Rosario, caduto in guerra durante la seconda guerra mondiale. Saranno presenti per rendergli onore le autorità civili, militari e religiose.

Il rientro a Villalba del concittadino Lercara Rosario è stata fortemente voluta da tutti i nipotitornan, in particolare dal consigliere comunale Calogero Diliberti a cui va il plauso dell’Amministrazione per l’impegno profuso e l’obiettivo raggiunto.