Tunisino si lancia nel fiume per sfuggire alla Polizia, arrestato: aveva cercato di disfarsi di 500 grammi di droga

Fermato dalla Polizia per un controllo antidroga si immerge nelle acque del fiume per nascondersi agli agenti, che però lo hanno tirato a riva e recuperato oltre mezzo chilogrammo di hascisc. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Padova, dove gli agenti hanno tratto in arresto un 32enne di origini tunisine.

Durante il servizio di pattugliamento del territorio in città, intorno alle ore 19:00 gli agenti delle Volanti hanno notato l’uomo sul lungargine del canale Portello, che alla vista della pattuglia ha tentato di nascondersi, immergendosi quasi completamente nelle acque, con l’obiettivo di non farsi vedere. Uscito dal fiume, il 32enne ha lanciato in acqua un grosso involucro in cellophane che si è rotto, facendo uscire cinque involucri sigillati, con la sostanza stupefacente.

Accompagnato in Questura e accertata la sua identità, il cittadino tunisino, in Italia senza fissa dimora, la cui richiesta di asilo presentata a Trapani nel marzo 2023 era stata rigettata ad aprile, è stato arrestato. Oggi, giudicato per direttissima, è stato raggiunto da un divieto di dimora a Padova.