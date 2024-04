Sommatino. Il campione di nuoto Simone Capostagno in visita al Comune. Il sindaco: “E’ motivo d’orgoglio per la nostra Comunità”

SOMMATINO. Il campione di nuoto Simone Capostagno, sommatinese, medaglia d’oro alla Coppa del Mediterraneo di Cipro e medaglia d’argento e Vice-Campione italiano nella 5000 metri, è stato in visita al Comune di Sommatino. Qui è stato accolto dal sindaco Salvatore Letizia.

Il primo cittadino, nel complimentarsi con il giovane campione sommatinese, ha sottolineato: “Simone è motivo d’orgoglio per la nostra comunità, rappresenta un’eccellenza sommatinese, nonché un atleta con risultati di prestigio in ambito nazionale e internazionale”.

Nell’augurargli una lunga e brillante carriera ricca di soddisfazioni, a partire dalle prossime sfide che lo aspettano e cioè il 24 Maggio la Coppa del mondo 10 km, ed il 29/30 giugno i Campionati Italiani di fondo 10 km, il sindaco ha colto l’occasione per ribadire come Simone Capostagno costituisca per la comunità sommatinese un autentico fiore all’occhiello che contribuisce a portare in alto il nome di Sommatino in Italia e nel Mondo grazie alle sue imprese sportive.