Sommatino. Il 10, 11 e 12 maggio c’è la prima edizione della Fiera del Cavallo del Centro Sicilia EquiSommatino 2024

SOMMATINO. Finalmente Sommatino, nelle giornate del 10-11-12 maggio, ospiterà un evento mai realizzato prima: la prima edizione della Fiera del Cavallo del Centro Sicilia, 1^ EquiSommatino 2024. Come ha avuto modo di sottolineare il sindaco Salvatore Letizia, si tratta di un evento di rilevanza nazionale.

Il “Salone del Cavallo” di Claudio Fonti insieme al Comune di Sommatino e all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea offriranno un evento di tre giorni con una fiera esclusiva, uno spettacolo variegato all’insegna di Esibizioni, Gare, Galà, Convegni ed Intrattenimento con la presenza delle più importanti Associazioni Equestri Italiane e Spagnole e importanti Personalità del mondo equestre.

L’amministrazione comunale ha inteso dare un ringraziamento speciale al deputato regionale, on. Michele Mancuso “che, ancora una volta, ha creduto in questo ambizioso progetto, impegnandosi in prima persona per il suo finanziamento, affinché venisse realizzato a Sommatino”. Un plauso è stato espresso anche all’indirizzo dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura On. Luca Sammartino che ha accolto con piacere la richiesta dell’amministrazione comunale per la realizzazione della 1^ fiera del Centro Sicilia.