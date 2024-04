Snapdragon X Plus, intelligenza artificiale senza compromessi su PC

(Adnkronos) – Qualcomm Technologies ha annunciato un importante aggiornamento del portfolio della piattaforma Snapdragon X Series con il lancio del nuovo Snapdragon X Plus. Il processore integra il modernissimo CPU Qualcomm Oryon, un chip personalizzato che offre prestazioni della CPU fino al 37% più veloci rispetto ai concorrenti, riducendo contemporaneamente il consumo energetico fino al 54%. Questo notevole progresso nel rendimento della CPU stabilisce un nuovo standard nel computing mobile, consentendo agli utenti di ottenere più risultati con maggiore efficienza. Qualcomm ha mostrato sul campo che cosa è capace di fare Snapdragon X Plus in un evento ad hoc a Londra, dove è apparso chiaro da subito che questo chip è un campione nei sistemi basati su intelligenza artificiale. Snapdragon X Plus è progettato infatti per soddisfare le esigenze delle applicazioni basate su intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, supportato dall'unità di elaborazione neurale Qualcomm Hexagon, capace di 45 TOPS: la NPU più veloce al mondo per laptop. Basti pensare che il processore è in grado di ragionare fino a 30 token al secondo nell'uso dell'IA generativa, e solamente con processo in locale che non richiede una connessione a Internet. Qualcomm ha mostrato nuove applicazioni e funzionalità ottimizzate per l'IA eseguite sulla NPU da 45 TOPS, inclusa la generazione di codice in Visual Studio Code tramite Codegen, la generazione di musica in Audacity con Riffusion AI, e la produzione di sottotitoli dal vivo in OBS Studio, che fornisce traduzioni automatiche di 100 lingue, in tempo reale durante le trasmissioni in diretta. Per quanto riguarda la sicurezza, il chip offre protezione totale, dalla componentistica al cloud. Supporta la codifica e decodifica AV1 per lo streaming video in 4K HDR e propone un audio immersivo e senza perdite grazie alla suite Snapdragon Sound, ideale per musica e intrattenimento di alta fedeltà con cuffie wireless. È in grado di supportare fino a tre monitor esterni UHD a 60 Hz, garantendo un'esperienza visiva più fluida e reattiva. La memoria LPDDR5x con una larghezza di banda di 135 GB/s migliora le esperienze AI e il multitasking. Un aspetto importante è la possibilità di restare sempre connessi grazie al supporto per il 5G e il Wi-Fi 7 con HBS Multi-Link. Infine, il supporto avanzato per fotocamere MIPI offre immagini di alta qualità e funzioni intelligenti come l'auto-inquadratura, lo sfocamento dello sfondo e l'autenticazione facciale, tutto a un consumo energetico ridotto. Si prevede che i produttori di dispositivi lanceranno PC equipaggiati con Snapdragon X Plus insieme a dispositivi che utilizzano Snapdragon X Elite a partire dalla metà del 2024. "Le piattaforme della serie Snapdragon X offrono esperienze al top nel settore e sono create per rivoluzionare l'industria dei PC. Snapdragon X Plus alimenterà i PC potenziati dall'IA che permetteranno a ancora più utenti di ottenere il massimo mentre emergono nuove esperienze di intelligenza artificiale, soprattutto in questo periodo di rapido sviluppo e implementazione," ha commentato Kedar Kondap, vicepresidente senior e direttore generale del settore computing e gaming di Qualcomm Technologies, Inc. "Fornendo prestazioni al massimo, capacità IA e efficienza energetica, stiamo nuovamente spostando i confini di ciò che è possibile nel computing mobile". —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)