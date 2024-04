Sicilia con alte temperature e rischio roghi: squadre d’emergenza allertate

Alte temperature, oltre i 30 gradi, e incendi in Sicilia. Volontari della Protezione civile siciliana anche ieri sono stati impegnati per supportare Corpo Forestale e vigili del fuoco nella lotta agli incendi nel palermitano. E anche oggi la mobilitazione, viene spiegato, e’ alta. Alle 16:22 di ieri, informa la Protezione civile, e’ arrivata la segnalazione di incendio su Gibilrossa, una piccola frazione collinare, tra i comuni di Misilmeri e di Belmonte. I vigili del fuoco hanni chiesto alla Soris supporto per poter meglio domare un incendio che minaccia alcune ville. Piu’ lunghe e complesse le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi nel territorio di Palazzo Adriano. L’incendio ha interessato un vasta zona impervia di circa 3 ettari, con macchia mediterranea e ampeloderma, in prossimita’ dei confini del Monte delle Rose. Le operazioni si sono concluse alle 21:40. Sui luoghi restano in monitoraggio gli uomini della forestale.

Fonte: AGI