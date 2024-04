Si schianta contro un carroattrezzi con la moto: muore 30enne nel nisseno

Incidente mortale nel nisseno. Un giovane di 30 anni, Calogero Pace, è morto mentre era in sella ad una moto scontrandosi con un carro attrezzi in contrada ballate alla periferia del paese. Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri. Il giovane nell’impatto ha avuto la peggio. Prima è andato in arresto cardiaco poi è morto. Il giovane, figlio di un autotrasportatore, era anche lui autista e lavorava per una ditta trasporti. La notizia ha scosso la comunità serradifalchese per questa immane tragedia