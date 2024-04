Serradifalco si appresta a dare l’ultimo saluto al centauro 30enne morto in un incidente a Pasquetta

SERRADIFALCO. Si terranno oggi, 4 aprile, alle ore 16,30 nel piazzale Rabbione, di fronte il teatro comunale Antonio De Curtis, i funerali di Calogero Pace, il centauro serradifalchese di 30 anni morto tragicamente nel giorno di pasquetta a seguito del tragico impatto tra la sua moto e un carro attrezzi in contrada Balate.

Un evento che ha sconvolto un’intera comunità, anche perché Calogero era una persona molto conosciuta e benvoluta in paese. I funerali saranno a cura della Chiesa Evangelica di Serradifalco. La salma del giovane, però, prima giungerà nella tarda mattinata di oggi a Serradifalco presso la sua abitazione in via dott. Giuseppe Butera n. 2.