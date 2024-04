Serie D. Passiatore rescinde consensualmente contratto; via anche il Ds Rizzieri: la Sancataldese affidata a Eugenio Lu Vito

La Sancataldese Calcio ha reso noto di aver concluso il rapporto di lavoro con il tecnico Francesco Passiatore. L’accordo – come sostenuto in una nota della società – si è concluso in modo consensuale, in seguito a sopraggiunti impegni familiari da parte del mister non più compatibili con lo svolgimento del suo lavoro.

Contestualmente, si rescinde il contratto, anche qui in modo consensuale, con il direttore sportivo Marco Rizzieri. “Ringraziamo il mister e il DS per l’impegno e la dedizione profusi durante il loro mandato e auguriamo il meglio per il loro futuro professionale”, si legge nella nota della società.

La squadra viene affidata al mister in seconda, Eugenio Lu Vito, fino al termine della stagione, con pienissima fiducia da parte di tutta la Dirigenza.