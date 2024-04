Turchia- Due pappagalli abituati a ripetere le parole sentite a casa hanno permesso al marito di scoprire il tradimento della moglie; infatti la moglie avvisava l’amante al telefono “ mio marito non è in casa, vieni”.

I volatili hanno sentito le parole e le hanno ripetute in presenza del marito. La questione è finita in tribunale di Instabul dove il marito ha chiesto e ottenuto di poter portare i pennuti come prova per motivare la sua richiesta di divorzio.