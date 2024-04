San Cataldo. Progetto Erasmus: visite preparatorie della “Carducci-Balsamo” a Varsavia e ad Albalat de la Ribera

SAN CATALDO. Nell’ambito del programma Erasmus+, la Scuola secondaria di I grado “Carducci-Balsamo” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, ha recentemente concluso altre preparatory visit in due paesi dell’Unione Europea, proseguendo il programma di cittadinanza europea intrapreso già da qualche anno. Le visite hanno avuto luogo a Varsavia in Polonia e ad Albalat de la Ribera in Spagna.

La visita a Varsavia è stata effettuata dalle proff. Maria Pagano ed Eliana Amico, in vista della mobilità che coinvolgerà sedici alunni, tre docenti accompagnatori e quattro docenti che faranno attività di job shadowing della scuola sancataldese.

La mobilità è prevista dall’11 al 18 aprile 2024. Durante la visita, la dirigente della scuola polacca “Jana Twardowskiego” ha mostrato la struttura della scuola ospitante e concordato il programma che gli alunni dovranno svolgere durante la loro permanenza. In particolare, sono stati definiti i seguenti punti: presentazione dell’Istituto “Carducci-Balsamo” e dei partecipanti alla mobilità; realizzazione delle attività da svolgere all’interno della scuola per gli studenti in mobilità durante il loro soggiorno a Varsavia; definizione delle visite culturali in collaborazione con le docenti referenti polacche della scuola ospitante.

Si è discusso, inoltre, sulle modalità per la diffusione dei risultati al termine di questa esperienza Erasmus. Le docenti sono rimaste entusiaste dell’accoglienza da parte della scuola polacca e dell’opportunità di scambio culturale e apprendimento internazionale che rappresenta un ulteriore momento di crescita per gli studenti e per i docenti.

La visita preparatoria che si è svolta ad Albalat de la Ribera in Spagna si è rivelata un momento prezioso e necessario per organizzare al meglio il periodo di mobilità Erasmus previsto per il prossimo 5-12 maggio e che vedrà coinvolti dieci studenti e due docenti della “Carducci-Balsamo”.

La prof. Monica Dellutri ha trascorso due giorni presso la località e la scuola ospitante spagnola, partecipando a incontri con il dirigente scolastico e i docenti del team Erasmus, nonché con alcune famiglie che ospiteranno i ragazzi della scuola sancataldese. Obiettivi principali della visita: familiarizzare con i luoghi e il sistema educativo ospitante; comprenderne il funzionamento, le differenze culturali e linguistiche; stabilire connessioni significative con docenti, studenti e genitori, nonché pianificare le diverse attività da proporre agli studenti durante lo svolgimento della mobilità Erasmus.

Il dirigente della “Carducci-Balsamo”, prof. Salvatore Parenti, che da anni pone in essere molteplici iniziative volte a promuovere la dimensione internazionale del proprio istituto scolastico, ha monitorato l’intero percorso preparatorio, al fine di garantire il successo formativo dell’esperienza di interscambio culturale che docenti e alunni si apprestano a vivere a breve.