San Cataldo. L’Associazione “Giuseppe Amico Medico” invita a contribuire donando il 5×1000 per il restauro di alcune Vare

SAN CATALDO. La recente Processione dei Misteri del Venerdì Santo ha evidenziato in maniera inequivocabile le precarie condizioni di alcune Vare, che necessitano di un ormai non più rinviabile restauro.

Per questa ragione, l’associazione Giuseppe Amico Medico che, anche in questo 2024, ha organizzato la Settimana Santa Sancataldese, ha invitato tutti a contribuire donando il 5×1000 in occasione della prossima dichiarazione dei redditi.

Per l’associazione si tratta di un piccolo gesto per sostenere una grande tradizione. Questa la denominazione e il relativo codice: Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico APS C.F. 92006300856.