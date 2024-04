San Cataldo. Concorso dell’Associazione Donatori AbZero per assegnare 3 borse di studio ad alunni della Carducci – Balsamo

SAN CATALDO. Riparte il concorso dell’Associazione Donatori AbZero di San Cataldo per l’assegnazione di 3 borse di studio, per gli studenti della scuola Carducci – Balsamo residenti a San Cataldo. Lo ha annunciato la stessa Associazione da anni impegnata a 360 gradi per la promozione dei valori della donazione del sangue.

E’ possibile scaricare il regolamento e il modulo d’iscrizione dal sito dell’Associazione stessa, https://www.donatoriabzero.org/le-attivita-solidali/. La scadenza delle istanze per partecipare al concorso è il 1° luglio 2024. Per ogni informazione è possibile chiamare ai numeri telefonici 3487136084 o al 3807810340 oppure inviando una mail all’indirizzo donatorisancataldo@gmail.com. A parità di valutazione i figli di donatori avranno priorità.