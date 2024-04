Ruba autocarro Piaggio Porter a Enna, ma la Polizia lo arresta in flagranza di reato sulla A19

La Squadra Mobile di Enna e la Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello (PA) hanno arrestato in flagranza di reato una persona resasi responsabile del furto di un autocarro Piaggio Porter, avvenuto nel capoluogo ennese.

In particolare, un uomo di anni 43, ha perpetrato il furto con scasso del suddetto autocarro parcheggiato nelle vie urbane di Enna. Il proprietario, impegnato in loco per dei lavori edili, ha notato poco dopo l’assenza del veicolo e prontamente ne ha dato notizia alle Forze dell’Ordine.

Personale della Squadra Mobile, intuendo le possibili vie di fuga del reo, è riuscito ad avvistare il mezzo oggetto di furto all’altezza dello svincolo Ferrarelle dell’Autostrada A19. Considerate le condizioni di traffico dell’arteria autostradale, nonché la presenza di svariati cantieri sulla stessa, al fine di evitare pericoli agli utenti della strada, grazie alle tempestive comunicazioni tra le sale operative della Questura e della Sezione Polizia Stradale, è stato predisposto un servizio congiunto che ha permesso al personale della Sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello l’intercettazione del veicolo trafugato all’altezza dello svincolo autostradale. Il veicolo è stato poi bloccato e la persona è stata assicurata alla giustizia.

L’uomo, trovato in possesso di una ingente somma di denaro e di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, veniva tratto in arresto, provvedimento poi convalidato dall’Autorità giudiziaria. In considerazione della costante crescita dei reati contro il patrimonio, e nello specifico i furti di veicoli, sono stati rafforzati da parte degli uffici della Polizia di Stato i servizi di pattugliamento delle principali arterie stradali volti ai controlli dei veicoli in transito.