Riesi. Il 15 aprile c’è la “Passeggiata dell’Inclusione” con le scuole per sensibilizzare sul tema delle diversità

RIESI. Si svolgerà lunedì 15 aprile a partire dalle 9:30 in Piazza Garibaldi una passeggiata dell’inclusione. Si tratta di un vero e proprio corteo di sensibilizzazione all’inclusione che vedrà protagoniste le scuole cittadine. L’iniziativa, organizzata di concerto con l’amministrazione comunale, vedrà gli alunni impegnati in attività ludiche nella villa la Liniia.

Gli organizzatori dell’evento hanno spiegato che si tratta di un’occasione non solo di unione e condivisione, ma anche di promozione di una maggiore sensibilità per la comprensione delle diversità, momenti che vogliono rappresentare piccoli ma significativi passi per lo sviluppo di un ambiente realmente inclusivo e accogliente.