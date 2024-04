Policlinico, Giuseppe Catania(FdI): “Bene la sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Università di Palermo in campo sanitario”

Esprimo soddisfazione in merito alla pubblicazione sulla GURS di venerdì scorso del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli studi di Palermo – dichiara in una nota l’On. Giuseppe Catania

Deputato Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Fratelli d’Italia.

In base a tale protocollo l università di Palermo attraverso il Policlinico di Palermo avrà un aumento del numero dei posti e potrà servirsi della struttura ospedaliera Sant’Elia che conta 324 posti così come riportato nell allegato A dello stesso Protocollo d’intesa.

Dunque una tappa fondamentale al fine di portare l attività universitaria tra le corsie dell’ospedale Sant’Elia, DEA II livello.

La ricerca e l’alta formazione non possono che accrescere qualitativamente e portare attrattività all’offerta sanitaria di tutta la provincia nissena – conclude Giuseppe Catania