Policlinico a Caltanissetta, FdI: “Esprimiamo entusiasmo, si distinguerà come un centro di eccellenza in Sicilia”

Fratelli d’Italia esprime profondo entusiasmo nel celebrare l’importante traguardo raggiunto dall’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, che sarà ufficialmente designato come il quarto policlinico in Sicilia. Questo risultato è frutto di un’efficace collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), l’Università degli Studi di Palermo (UNIPA) e la Regione Siciliana.

L’annuncio di questa elevazione conferma l’impegno del governo regionale nel promuovere e sostenere l’accesso a cure mediche di alta qualità per tutti i cittadini siciliani. Il futuro “Policlinico Sant’Elia” si distinguerà come un centro di eccellenza nella regione, offrendo una vasta gamma di servizi specialistici e tecnologie all’avanguardia per garantire il benessere e la salute della comunità locale.

Questa realizzazione è il risultato tangibile di una sinergia tra istituzioni e enti accademici, dimostrando il valore della collaborazione nell’ambito della sanità pubblica. Fratelli d’Italia esprime gratitudine all’ASP, all’UNIPA e alla Regione Siciliana per il loro impegno condiviso nel portare avanti questa iniziativa cruciale per il miglioramento del sistema sanitario nell’isola.

Il “Policlinico Sant’Elia” non solo aumenterà l’accessibilità ai servizi sanitari per i residenti di Caltanissetta e delle aree circostanti, ma contribuirà anche alla crescita e allo sviluppo dell’intera provincia. Fratelli d’Italia si impegna a continuare a sostenere iniziative simili volte a garantire un futuro più sano e prospero per tutti i siciliani

Circolo Cittadino fratelli d’italia “Peppino Mancuso ” Caltanissetta