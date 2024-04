Pallavolo femminile B2. Respinto ricorso Traina per gara con Cus Catania. C’è da battere il New Hospital Paola al “Pala Cannizzaro”

Dopo il mancato accoglimento del ricorso della Traina che ha permesso al Cus Catania di vincere 3-2 e di portare da 1 a 3 i punti di distacco dalla capolista Modica, la TRAINA SRL ritorna tra le confortevoli mura del PalaCannizzaro per affrontare il New Hospital Paola.

Noemi Spena e compagne scenderanno in campo per dimostrare che il punto perso in terra calabra nella gara di andata fu solo un incidente di percorso, anche perché il successo pieno diventa indispensabile per non permettere alle inseguitrici alcuna speranza di riaggancio.

A quattro giornate dal termine della stagione regolare il Paola si trova all’undicesimo posto con 22 punti e sotto di una lunghezza dalla zona salvezza, quindi affronterà la gara di sabato avendo l’assoluta necessità di trovare punti.

In casa nissena non si vede l’ora di scendere subito in campo per smaltire la rabbia accumulata e ritrovare subito la concentrazione indispensabile in un finale di stagione da vivere fino in fondo. Sarà della partita anche Michela Agata Conti ed ogni ulteriore commento è inutile.

TRAINA SRL – New Hospital Pal Paola è in programma sabato 20 aprile 2024 con inizio alle ore 18:00 al Pala Cannizzaro di Caltanissetta. Arbitreranno Rosa Elisa Sebastian Privitera e Vera D’Avola entrambe della sezione Monti Iblei