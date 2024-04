Nuovo naufragio di migranti, 9 vittime e 15 dispersi

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono nove le vittime della nuova tragedia in mare, al largo di Lampedusa. Lo rende noto la Guardia Costiera, sottolineando in una nota che, nella giornata di ieri, ha fornito supporto all’autorità SAR maltese nelle operazioni di soccorso ad un barchino naufragato a circa 30 miglia a sud est di Lampedusa, in area di responsabilità SAR maltese. E’ quanto si legge in una nota del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Alla richiesta di cooperazione la Guardia Costiera ha inviato sul posto una motovedetta che ha tratto in salvo 22 naufraghi e recuperato 9 persone prive di vita, tra cui una bambina. Le operazioni di soccorso, sono risultate particolarmente complesse per le condizioni meteomarine avverse presenti nella zona, con mare molto mosso e onde fino a 2,50 metri. I migranti, in condizioni di forte ipotermia, sono sbarcati sull’isola di Lampedusa. Anche un aereo della Guardia Costiera italiana è stato impiegato, su richiesta dell’autorità coordinatrice maltese, per sorvolare l’area del naufragio alla ricerca dei dispersi. Secondo quanto raccontato dai migranti tratti in salvo, all’appello mancherebbero 15 persone, fra cui 3 minori.

