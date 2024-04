Noi Moderati, elezioni europee con Forza Italia: il candidato sarà scelto tra i dirigenti di partito

NOI MODERATI il coordinamento regionale di Noi Moderati ha dato pieno mandato all’on Saverio Romano di scegliere tra i dirigenti del partito il candidato nella lista alle Europee con Forza Italia

Si e’ riunito lunedì 15 aprile a Palermo il coordinamento regionale di Noi Moderati, alla presenza dei coordinatori delle nove province. Tra i temi affrontati la prospettiva di un rafforzamento del popolarismo e della tradizione centrista e l’organizzazione della campagna elettorale. Nell’occasione e’ stata ribadita l’importanza dell’intesa politico-elettorale con Forza Italia che consentira’ di rafforzare la proposta politica di Centro gia’ in queste elezioni Europee.

Per quanto concerne il tema delle candidature, il coordinamento ha dato pieno mandato al coordinatore politico nazionale on Saverio Romano di scegliere, tra i dirigenti siciliani, la candidatura migliore del partito per la lista Forza Italia-Noi Moderati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.