Mussomeli, rimpatriata di ex scout a distanza di quarant’anni. Presente il fondatore

MUSSOMELI – Sarebbe il caso di dire “c’era una volta” il gruppo scout d’Europa, fondato a Mussomeli circa quarant’anni fa da Nunzio Asta frate del convento di San Francesco con un centinaio di ragazzi iscritti. Una realtà che purtroppo, durò solo circa tre anni, dal 1984 al 1986. A distanza di alcuni decenni, per iniziativa del presidente dell’Associazione “Mussomeli nella Storia”, Mario Bertolone è stato proposto un incontro fra tutti gli ex, aperto anche ad altri, per parlare di quella esperienza ed, eventualmente, riproporla. L’incontro è fissato per sabato 20 aprile 2024 alle ore 18 presso il salone San Francesco. Il programma prevede l’iniziale saluto del Presidente Bertolone, l’intervento del francescano e scrittore Padre Luigi Sapia, l’intervento dell’ex scout Mario Gero Taibi e del fondatore del gruppo Nunzio Asta. Modererà l’incontro l’ex scout e giornalista Emilia Di Piazza.