Mussomeli, formato comitato festa Corpus Domini che affiancherà dirigenza Arciconfraternita

MUSSOMELI – Sono i tre confrati Salvatore Castello, Desiderio Guadagnino e Pasquale Catanese a far parte del comitato, che affiancherà la dirigenza dell’Arciconfraternita del Sacramento alla Madrice, per i festeggiamenti solenni del Corpus Domini di quest’anno. Un impegno che, come loro stessi hanno confermato, assolveranno “con piacere e con orgoglio della loro appartenenza al sodalizio”. A darne notizia è lo stesso sodalizio che ha invitato anche la compagine confraternale alla partecipazione alla solennità della ricorrenza. Va ricordato che, anticamente, nella chiesa Madre, questa solenne ricorrenza, ricadente il giovedì, si protraeva per una intera settimana con l’approntamento di tante “figureddre” e processioni eucaristiche attraverso le vie e viuzze del quartiere, fino, appunto, al successivo giovedì, allorquando si concludeva l’ottavario. Da quando tale solennità è stata spostata alla domenica, il suo ottavario è stato totalmente cambiato; il lunedì è stato confermato alla chiesa Madre, il martedì alla “Trasfigurazione”, il mercoledì a “Cristo Re”, il giovedì al Santuario, il venerdì a “Sant’Enrico”, il sabato al “Carmelo” e la domenica alla parrocchia di San Giovanni con altrettante processioni nei rispetti quartieri.