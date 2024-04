Maxi emergenze: al via due giornate formative per il personale sanitario dell’Asp di Caltanissetta con il metodo SiSmax

CALTANISSETTA. Il 18 e 19 aprile, presso la Sala Formazione del Dubini, la Centrale Operativa 118 dell’ASP di Caltanissetta sarà protagonista di un workshop formativo per la gestione del rischio nelle maxi-emergenze secondo il modello SiSmax (Sistema Integrato dei Soccorsi in MaxiEmergenza).

La formazione sarà rivolta al personale sanitario, medici ed infermieri, oltre al personale tecnico della struttura di Emergenza Sanitaria Territoriale che avranno la possibilità di accrescere le loro competenze in materia e valorizzare al meglio la cultura delle maxi-emergenze in un territorio che già da anni ha investito su questo tema.

L’obiettivo di questo percorso formativo è far acquisire gli strumenti necessari per una corretta gestione di scenari pre-ospedalieri complessi, sia convenzionali che NBCRe (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico-Esplosivo) per costituire un’efficiente catena di comando delle prime fasi di risposta e del cantiere di lavoro.

Nel dettaglio le due giornate sono articolate con un mix bilanciato di lezioni frontali, in cui vengono illustrati i principi fondamentali del metodo e momenti formativi di gruppo costituiti da isole di lavoro multidisciplinari. Il corso terminerà con una simulazione real-time in cui i discenti avranno la possibilità di testare la linea di comando SiSmax e al tempo stesso sperimentare la validità degli strumenti proposti.

Il percorso formativo è organizzato dall’Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta in collaborazione con l’Associazione SiSmax ed i docenti sono componenti esperti della sua stessa Faculty.