“Le politiche attive nell’ambito del PNRR – Garanzia occupabilità dei lavoratori”, un convegno di studi a Mazzarino

Qualifica Group, E. Lav. Sicilia, col patrocinio del Comune, Venerdì 19 Aprile 2024 a Mazzarino ha celebrato, dinanzi a un uditorio attento e qualificato, un convegno di studi sul tema: “Le politiche attive nell’ambito del PNRR – Garanzia occupabilità dei lavoratori”. La giornata di studi, ha analizzato l’opportunità d’individuare un percorso per realizzare attività formative idonee ad aiutare l’inserimento lavorativo nel sistema produttivo, per rispondere alla richiesta delle imprese che sono alla ricerca di figure professionali qualificate da inserire nel mercato del lavoro.

In Sicilia l’argomento molto è sentito, l’ambito del PNRR dà la possibilità di riqualificare e formare chi è uscito dal sistema produttivo o versa in condizioni di sofferenza sociale, oltre a chi cerca lavoro e nelle condizioni date, non riesce a trovarlo.

Il bacino dei potenziali beneficiari del programma GOL Sicilia, nell’ambito delle politiche attive del PNRR, è formato da una platea complessiva di 766.108 soggetti, secondo i dati del “sistema informativo lavoro Sicilia”.

Un’opportunità, attraverso le direttive dell’Assessorato Regionale al lavoro e l’intermediazione dei Centri per l’Impiego si può incrociare domanda-offerta di lavoro per l’inserimento dei soggetti coinvolti.

Importanti interventi dei relatori hanno permesso di sviluppare l’argomento che impegna il Governo Regionale, su come il centro meridionale della Sicilia, offrendo “competenze” e “professionalità” spendibili nel mondo del lavoro, può provare a uscire dall’isolamento lavorativo, evitando la ripresa dell’emigrazione, coscienti che i nuovi scenari internazionali e la competizione fra imprese nel contesto Europeo, chiedano nuove e accresciute professionalità.

Dopo i saluti del Sindaco di Mazzarino, dott. Enzo Marino e del Sen. Pietro Lorefice, hanno relazionato: Enrico Ferrante – Amministratore di Qualifica Group – dott. Raffaele Scornamiglio – Responsabile unico Programma Gol Regione Campania – dott. Fabio Migliore – Dirigente Dipartimento Lavoro Regione Sicilia – On. Giuseppe Lombardo – Presidente Collegio Deputati Questori ARS – l’arch. Dario D’Aleo – Presidente E. Lav. Sicilia.

Le conclusioni sono state affidate al Sen. Antonio Scavone, già Assessore Regionale al Lavoro.

I lavoro sono stati coordinati, dal dott. Salvatore Pasqualetto – Consulente Politiche del Lavoro.

Alla fine del convegno il Presidente di E. Lav. Sicilia, Dario D’Aleo dichiara: “Siamo in una fase delicata di attuazione del programma GOL, nonostante le complessità alla partenza, il progetto, se realizzato, dà possibilità a tante persone che vivono in difficoltà, di potersi reinserire nel sistema lavorativo”.

L’Amministratore di Qualifica Group, Enrico Ferrante: “Diventa triste dover assistere che vi sia così tanta discrasia tra le aziende e le persone. Da un lato abbiamo tante aziende che cercano figure qualificate e dall’altra, un alto numero di persone che non lavorano o che vivono con un reddito basso”.