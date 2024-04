Le classi quinte del “G.B.Hodierna” di Mussomeli visitano Its Academy “steve jobs” di Caltagirone

Venerdì 5 aprile 2024, nell’ambito del modulo della Didattica Orientativa, le classi Quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore Giovan Battista Hodierna di Mussomeli hanno partecipato ad un incontro formativo presso Istituto Tecnico Superiore “Steve Jobs” di Caltagirone, inserito nella graduatoria stilata da INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) del Ministero dell’istruzione, fra i migliori d’Italia. Esperienza interessante, stimolante e costruttiva. In particolare le classi V A SIA, V B SIA, V A CAT, V A MAT e IV A SIA, accompagnate dal docente Orientatore, prof. Giuseppe La Placa, e dai rispettivi docenti Tutor, prof.ri Vincenzo Alaimo, Concetta Alaimo, Calogero Veneziano Broccia, Camilla Schifanella e dalla prof.ssa Roberta Guagenti, sono stati accolti dal prof. Francesco Pignataro (Dirigente Scolastico, Socio fondatore e dell’ITS Academy “Steve Jobs”, Presidente della Fondazione Microcredito e Sviluppo). Durante l’incontro, il Presidente Pignataro, con dovizia di particolari e fornendo dati statistici agli studenti, ha illustrato: le attività svolte dall’ITS Academy, i Corsi attivi e quelli che saranno attivati nel prossimo futuro e, soprattutto, gli sbocchi professionali e le opportunità di lavoro per coloro che conseguono il titolo presso l’accademia. Evidenziando l’importanza del colloquio motivazionale, al fine di accedere ai corsi, e l’opportunità per gli studenti dell’ITS, di potere ottenere delle Borse di Studio. Nel dettaglio, il Presidente, ha riferito che la Steve Jobs Academy è l’unico Istituto tecnico superiore in tutto il sud Italia ad offrire corsi di alta specializzazione tecnica post diploma nel campo dell’informatica, dello sviluppo software e della meccatronica. I corsi hanno una impostazione pratica, con 720 ore di tirocinio in azienda. Al termine delle lezioni si consegue il “Diploma di Tecnico Superiore” riconosciuto dal MIUR corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche; che la mission della fondazione ITS Steve Jobs è quella di assicurare agli studenti una formazione di altissimo livello e prepararli ad entrare da subito nel mondo del lavoro, progettando corsi che formano le figure professionali più richieste, facendo acquisire ai corsisti le competenze pratiche che li rendano pronti a lavorare in azienda sin da subito e con un rapporto diretto con le aziende del territorio e nazionali; e che la Steve Jobs Academy forma professionisti nel campo dello sviluppo software e della meccatronica attraverso corsi di studi biennali dall’approccio informale ed esperienziale. Sono stati illustrati i vari Corsi erogati nelle sedi di Caltagirone, Catania e Palermo: Web & Mobile Development, Industry 4.0 & Smart Manufacturing, Web & Cyber Security, Digital Media Designer e Data Manager, sottolineando il fatto che le lezioni, sono erogate da un corpo docenti composto da professionisti del settore, imprenditori e professori universitari ed hanno un approccio prevalentemente operativo, orientato al problem solving. Gli studenti dell’IIS Hodierna, infine, hanno potuto assistere alla recente intervista di RTL 102.5 a Gianni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria, e soprattutto a Michele Tornello, ex studente della Steve Jobs Academy, diplomato come Tecnico dell’informazione e della comunicazione. Oggi, collabora con l’azienda catanese Paradigma, dove ricopre il ruolo di social media manager, ed è docente/orientatore presso la stessa ITS Academy. Alla fine dell’incontro, gli studenti dell’Hodierna hanno potuto visionare le aule, gli uffici, i laboratori e i luoghi di incontro/studio (tutti di moderna concezione) che si trovano presso la sede dell’ITS, ospitata a Caltagirone all’interno di un antico Monastero delle Suore Francescane.