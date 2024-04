L’Associazione Samurai Dojo premiata dal Giappone: il riconoscimento sarà consegnato al presidente maestro Alfonso Torregrossa

CALTANISSETTA. L’Associazione Samurai Dojo , affiliata Csen , dal 2010 si occupa alla diffusione nel nostro Paese delle Arti Marziali Autentiche come il Jujitsu (la dolce arte del samurai) punto di riferimento per la conservazione della cultura delle antiche discipline marziali, caratteristiche dei samurai, portando i suoi principi formativi in diversi ambiti della società.

Il riconoscimento all’Associazione assume un significato particolare perché unica realtà premiata in Italia quest’anno come scuola riconosciuta ufficialmente in Giappone .

La Dai Nippon Butokukai, organizzazione governativa nata per lo sviluppo tradizionale, filosofico e culturale delle Arti Marziali Giapponesi, presieduta dalla famiglia imperiale , riconosce l’alto valore tecnico della scuola Nissena grazie al suo Direttore Tecnico Prof. Alfonso Torregrossa , ed è onorata della presenza di un’Associazione come questa sul territorio Italiano .

Le arti marziali rivestono un ruolo di vitalità e importanza per la nostra città. Esse non solo offrono agli individui abilità di autodifesa, ma promuovono anche valori fondamentali come il rispetto, l’autocontrollo e l’empatia. Questi aspetti contribuiscono a creare una cultura di non violenza e rispetto reciproco.

La pratica sportiva come il Jujitsu è un veicolo potente per elevare una città e la sua comunità. Torregrossa: “Sono felice che i nostri sacrifici possano dare lustro ancora una volta alla nostra amata Città di Caltanissetta”