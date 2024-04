Il gesto: ritrova per terra portafoglio con soldi e documenti e lo consegna alla Polizia

Il senso civico è qualcosa che caratterizza il nostro sentirci parte della comunità nella quale viviamo. Ed è quello che ha dimostrato di avere Hassan Ali, un cittadino libanese che, ieri pomeriggio, mentre passava per piazza Duomo, ha ritrovato a terra un portafoglio contenente denaro e documenti.

Senza esitazione ha deciso di consegnarlo agli agenti della Polizia di Stato di Catania, dimostrando un esempio straordinario di civismo e onestà.Questa mattina, Hassan si è nuovamente presentato in Questura per una chiacchierata con i poliziotti. Il giovane ha mostrato la sua soddisfazione nel vedere la felicità del proprietario del portafoglio, un turista di passaggio a Catania, che avrebbe dovuto affrontare molte incombenze burocratiche per richiedere la copia dei documenti smarriti, se non fosse stato per l’intervento tempestivo e altruista di Hassan.

L’incontro tra Hassan Ali e il turista si è concluso con un caloroso abbraccio. È una storia che riscalda il cuore e ci ricorda l’importanza dell’onesta e del senso di comunità. Hassan Ali ha vissuto molte difficoltà, trascorrendo sette anni in Germania alla ricerca di un lavoro stabile. Attualmente, è ospite della Locanda del Samaritano, dove sta imparando l’italiano e affrontando le sfide quotidiane con determinazione e dignità.