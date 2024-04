Il Correttore Nazionale delle “Misericordie” in visita ai sodalizi del Vallone

MUSSOMELI – Giornata itinerante, assai intensa, è stata quella dello scorso mercoledì 10 aprile 2024 per i Correttori delle Misericordie approdati a Mussomeli, a Vallelunga e a Roccapalumba per incontrare e colloquiare con le piccole realtà territoriale a sostegno, appunto, dei sodalizi, promuovendo e sottolineando i valori religiosi che le contraddistinguono. Stiamo parlando di monsignor Franco Agostinelli, Correttore Nazionale delle Misericordie, Vescovo Emerito di Prato, di Andrea Del Bianco, Coordinatore dei Custodi delle Misericordie, di Don Calogero Falcone, Correttore regionale. Ad accoglierli, sono state le varie dirigenze che hanno fatto l’excursus , nelle alterne vicende, dei singoli sodalizi. Per tutti, parole di incoraggiamento, di operosità e con occhi protesti a “guardare sempre avanti”. Non sono mancati i momenti di fraternità.