Giornata della Terra, Plastic Free in azione anche a Caltanissetta

In vista della Giornata Mondiale della Terra, istituita il 22 aprile dalle Nazioni Unite, l’onda blu dei volontari Plastic Free sarà in azione in ben 328 appuntamenti sul territorio italiano e 6 all’estero in programma nel weekend del 20-21 aprile. Grazie all’impegno e alla determinazione dei referenti Salvatore Butera(ref.Provinciale) Claudia Tocco vice provinciale e Rita Cosentino Ref.comunale anche Caltanissetta, sarà protagonista di questa iniziativa a tutela dell’ambiente con l’obiettivo concreto di liberare il nostro l da tonnellate di plastica e rifiuti abbandonati. L’appuntamento è per Domenica 21 alle ore 10:00 con punto di ritrovo a Pian Del Lago piazzale antistante Palacannizzaro

Torniamo a Pian Del Lago a distanza di 5 mesi dall’ultimo evento svolto lì per completare il “lavoro” di bonifica poiché abbiamo trovato una vera e propria discarica abusiva con rifiuti di ogni genere tra cui una forte presenza di rifiuti edili.

Da piú di un anno a questa parte mi onoro di rappresentare l’associazione Plasticfree come referente provinciale sono felice di aver coinvolto giovani e meno giovani e tante associazioni che hanno a cuore la cura dell’ambiente e tanto amore per la ns Cittá.

Il gruppo cresce evento dopo evento creando una bellissima rete dando la possibilitá di creare deirapporti di amicizia

Vi aspettiamo domani l’evento è aperto a tutti

Salvatore Butera referente provinciale

Questa 54esima edizione indetta dall’Onu è dedicata al tema “Planet vs Plastic”, con la ferma volontà di porre l’attenzione sull’abuso dei materiali plastici nella nostra vita quotidiana, chiedendone una riduzione del 60 per cento entro il 2040. Un obiettivo che vede Plastic Free Onlus in prima linea con i suoi oltre 1.000 referenti e 250mila volontari sin dal 2019.