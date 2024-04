Europee, Schifani “Nessun veto sulla candidatura di Lantieri”

SCILLATO (PALERMO)(ITALPRESS) – “Chi ha scritto di una mia opposizione alla candidatura di Lantieri afferma il falso: non sono abituato ai veti, sarebbe assurdo metterlo su una deputata che stimo e che è stata nominata vicepresidente Ars”. Così il Presidente della Regione Sicialiana Renato Schifani a margine della riapertura al traffico di una carreggiata della Palermo-Catania, all’altezza della galleria Capraria tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato. “Lantieri ha un’importante dignità per essere candidata, ma noi la lista l’abbiamo chiusa con sei candidati in Sicilia e due in Sardegna – aggiunge Schifani, – Qui abbiamo tre uomini e tre donne, mentre lì ci hanno chiesto che fossimo noi a indicare la donna: la soluzione di optare per la terza deputata regionale in carica dovrebbe essere naturale. Non capisco quali malumori potrebbero esserci all’interno di Forza Italia nei confronti di Lantieri, non penso possano nascere per un fatto di competizione interna”.

foto: ufficio stampa Regione Sicialiana+

(ITALPRESS).