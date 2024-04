Elezioni Europee e Amministrative del 8 e 9 giugno 2024: Codice di autoregolamentazione per la pubblicità elettorale sul giornale on line “il Fatto Nisseno”

La CL PRESS srl, editrice del giornale “il Fatto Nisseno”, a norma della legge numero 28 del 22 febbraio 2000, comunica che intende pubblicare su “il Fatto Nisseno” messaggi politici elettorali a pagamento per le elezioni Europee e Amministrative che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024.

Tali messaggi dovranno indicare il soggetto politico committente e dovranno recare la dicitura: “Messaggio politico elettorale”.

Tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle delibere adottate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni della Repubblica Italiana.

In particolare:

1) Gli spazi di propaganda elettorale saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candidati che ne facciano richiesta;

2) In caso di alleanze, ogni partito sarà considerato in modo autonomo;

3) Le prenotazioni e la consegna del materiale saranno possibili in qualunque giorno fino a una settimana prima della data delle elezioni;

4) In ottemperanza alle norme di legge che vietano di effettuare pubblicità nel giorno antecedente alle elezioni, i messaggi politici elettorali verranno rimossi due giorni prima delle elezioni;

5) Per richieste di informazioni e di pubblicazione di messaggi di propaganda elettorale a pagamento è necessario telefonare al 389/7876789 o inviare una e mail a redazione@ilfattonisseno.it

In particolare “il Fatto Nisseno” applicherà queste regole:

I banner pubblicitari potranno essere pubblicati fino a due giorni precedenti alle elezioni con le seguenti modalità di massima: 1) I messaggi politici elettorali saranno pubblicati nella home page del giornale on line “il Fatto Nisseno”; 2) A stabilire la posizione dei messaggi politici elettorali nella home page sarà esclusivamente il criterio temporale della prenotazione. Sono possibili, a richiesta, anche posizionamenti e tipologie diverse, compresa la pubblicazione di messaggi politici elettorali in video di buona qualità che il committente dovrà caricare sul canale Youtube prima di mandare il link a “il Fatto Nisseno” (in ogni caso, “il Fatto Nisseno” può indicare a chi rivolgersi per la realizzazione di un video professionale in HD); 3) I banner dovranno essere nei formati Jpg o Gif; 4) Ogni banner potrà comprendere foto, messaggio elettorale e dati del candidato (simbolo del partito di appartenenza). Il committente potrà scegliere se indirizzare il banner verso un sito esterno o una pagina Facebook.

Sarà cura del committente fornire a “il Fatto Nisseno” materiale informativo attraverso e mail in tempo utile per la realizzazione dello spazio acquistato.

I banner saranno visibili secondo accordi (comprese le misure) e il candidato, in caso di necessità, potrà acquistare in qualsiasi momento altri spazi disponibili sul sito.

Per la prenotazione dei banner gli interessati potranno contattare “il Fatto Nisseno” ai seguenti recapiti:

E mail: info@ilfattonisseno.it

Telefono: 389 7876789.

Il pagamento sarà sempre anticipato e andrà effettuato tramite bonifico bancario (con invio della ricevuta).

Dopo il pagamento è richiesto un documento da inviarci nelle modalità di cui sopra, attestante l’avvenuto pagamento.

La CL PRESS srl accetterà ordini richiesti dalle parti politiche a cui verrà emessa fattura con formula di pagamento anticipato.

Il Fatto Nisseno si impegna a mandare on line i banner entro i 3 giorni successivi alla ricezione della conferma della adesione e della ricevuta di bonifico.

Non saranno accettate inserzioni dal contenuto testuale o grafico difformi da quanto stabilito da tutte le norme di legge e dalle disposizioni dell’Autorità Garante per le Comunicazioni vigenti in materia. “il Fatto Nisseno” si riserva di verificare i contenuti e i corredi grafici dei messaggi e, ove ritenuti gli stessi difformi dalle previsioni normative citate, potrà rifiutarne la pubblicazione. In caso di spazio pubblicitario prenotato e pagato e di non approvazione del banner, sarà rimborsata la quota versata.

L’acquisto dei messaggi politici elettorali (banner) comprende la pubblicazione dei comunicati stampa relativi alle iniziative promosse dal candidato.