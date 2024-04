DELIA. Due nuove marmellate e una confettura: ecco le novità del marchio Donnalia, l’azienda di Delia, in provincia di Caltanissetta, guidata dai fratelli Vincenzo e Angelo di Pasquale. Arancia bionda e cannella, mandarino e zenzero e albicocca e pepe rosa. Prodotti artigianali realizzati con l’80% minimo di frutta, ideali come abbinamento ai formaggi. Il contrasto tra dolce e salato ne esalta in maniera perfetta il sapore. Le marmellate sono prodotti molto versatili e adatti anche per la colazione, la merenda o per la preparazione di dolci.

Senza glutine e senza lattosio, le marmellate Donnalia puntano al canale Horeca. È stato inoltre siglato un accordo con un importante e lussuoso hotel siciliano sulla Valle dei Templi. Sono in corso trattative per l’inserimento dei prodotti in alcuni tra i principali Paesi europei.

La materia prima è a km 0. Frutta e agrumi siciliani sono trasformati con la buccia e trattati con la farina di semi di carrube, che conferisce al prodotto un’ottima spalmabilità. Oltre al canale Horeca, i prodotti Donnalia possono essere acquistati anche nello shop online sul sito ufficiale.

Profumi e sapori della Sicilia sono raccontati nei prodotti di Donnalia. L’azienda agricola della famiglia Di Pasquale nasce a Delia, in provincia di Caltanissetta dove due fratelli, Vincenzo e Angelo, producono e commercializzano le eccellenze del territorio locale. Ammonta a 4mila tonnellate la merce commercializzata nei 120 ettari coltivati. Si va dalle pesche nettarine gialle di Delia alle albicocche fino ai meloni cantalupo di Licata, la melagrana e l’uva da tavola. Da alcuni anni Donnalia commercializza otto tipologie di marmellate e confetture (ma nei prossimi anni aumenteranno le varietà): arancia rossa, arancia bionda, mandarino, pesca, albicocca, mandarino e zenzero, arancia e cannella, albicocca e pepe rosa. Le marmellate sono attualmente distribuite al canale Horeca. Nella grande distribuzione i prodotti, compresa la frutta fresca, viene data a Esselunga.

L’azienda è specializzata anche nella produzione di frutta secca, in particolare la mandorla. Il territorio è uno dei primi in Italia per produzione, soprattutto per la varietà Tuono. Negli ultimi anni sono stati investiti 4 milioni di euro nella realizzazione di un nuovo stabilimento, un opificio di 3mila metri quadrati totalmente green con un impianto fotovoltaico da 300 Kwp (chilowatt di picco). Il territorio è locato sulla mandorla siciliana, tra le prime province in Italia.