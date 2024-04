Consiglio comunale Mussomeli: al Comune conti in ordine. Il presidente revisori dei conti: ”situazione migliore di quella trovata al momento del nostro insediamento”

MUSSOMELI – Si è svolto venerdì pomeriggio il consiglio comunale con la presenza di dodici consiglieri su sedici, di cui dieci della maggioranza e due della minoranza. Presenti anche due dei tre revisori dei conti del Comune di Mussomeli con Giovanni Fileccia presidente, ed il componente Nicola Impastato. Era assente il componente Francesca Maazzola. I punti trattati ed approvati sono stati i seguenti: – Esercizio di revoca della deliberazione di consiglio comunale n.3 del 12.01.2024, avente ad oggetto: Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’art.243-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267: – ripiano disavanzo rendiconto 2020; – programma biennale degli acquisti di bene e di servizi 2022/2023, di cui all’art.21, comma 6, del d. lgs. 50/2016 e decreto M.I.T. 16 gennaio 2018 n.14. Approvazione ai fini ricognitivi. – Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2023/2025, di cui all’art.21, comma 6, del d. lgs. 50/2016 e decreto M.I.T. 16 gennaio 2018 n.14. Approvazione ai fini ricognitivi. – Approvazione ai fini ricognitori del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022. – Approvazione ai fini ricognitori del programma triennale delle opere pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023. Va detto che sulla situazione finanziaria ha inizialmente relazionato il sindaco Catania a cui hanno fatto seguito gli interventi dei consiglieri Enzo Munì e Yosella Schifano. Anche il responsabile dell’Area finanziaria, ed il responsabile dell’Area tecnica, rispettivamente Maria Vincenza Castiglione e Carmelo Alba sono intervenuti nel dibattito. Il segretario comunale ha sottolineato il lavoro impegnativo, che ha richiesto tempo, fatto dagli uffici comunali, anche fuori l’orario di lavoro, per l’approntamento di quanto necessario per poterlo portare all’esame del consiglio. Adempimenti finalizzati alla causa del risanamento dei conti comunali. Al termine della riunione, il sindaco Catania, intervistato, ha dichiarato la sua soddisfazione ringraziando “i consiglieri di maggioranza che questa sera hanno dimostrato compattezza votando positivamente; evidentemente questo elemento è stato fondamentale per il percorso che abbiamo avviato diversi anni fa”. Ha poi aggiunto: “Possiamo guardare al futuro con grande prospettiva, con grande fiducia e poter dire che avendo i conti in ordine si può mettere in moto tanti processi da quelli assunzionali all’interno dell’amministrazione o di stabilizzazione all’interno dell’amministrazione comunale, a quelli, appunto, di investimento delle opere ed azioni degli interventi e servizi che la nostra comunità richiede”. Anche il presidente dei revisori dei conti, Giovanni Fileccia, anch’egli intervistato ha così risposto: “E’ una situazione migliore di quella che abbiamo trovato al momento del nostro insediamento. “La situazione che avevamo prima si sta mitigando, ovviamente dobbiamo lavorare intensamente affinchè si porta avanti una politica migliorativa, una politica di investimenti”. I revisori dei conti si erano insediati lo scorso mese di agosto.