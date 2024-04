Conclusi interventi di Siciliacque, Caltaqua riavvia la distribuzione in 9 paesi della provincia di Caltanissetta

Conclusi gli interventi di manutenzione, avviati in diversi siti dislocati tra i territori delle province di Caltanissetta ed Agrigento, che hanno portato all’interruzione dell’esercizio del sistema Fanaco-Madonie Ovest, il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripristinato la regolare fornitura. Consequenzialmente Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha riavviato la distribuzione nelle aree interessate secondo il programma qui di seguito meglio descritto in dettaglio.

Acquaviva Platani: Oggi 20.04.2024 settore centro in h.24 e zone esterne E1,E2 ed E3; domani 21.04.2024 oltre h.24 settori esterni E4 e E5;

Bompensiere a partire da oggi 20.04.2024 in regime H24;

Campofranco: Oggi 20.04.2024 zona alta 1; domani 21.04.2024 zona alta 2; lunedì 22.04.2024 zona media; martedì 23.04.2024 zona bassa.

Delia: Oggi 20.04.2024 zona media e alta: domani 21.04.2024 accumulo; lunedì 22.04.2024 zona alta e bassa e trazzera di mezzo;

Milena: Oggi 20.04.2024 zona montegrappa (H 24), cimitero e piazza; domani 21.04.2024 zona carabinieri e villaggio Cavour;

Montedoro a partire da oggi 20.04.2024 in regime H24;

Mussomeli: oggi 20.04.2024 zone Ospedale, bosco e germano; domani 21.04.2024 zona settore nuovo centro; lunedì 22.04.2024 s. Enrico; martedì 23.04.2024 via Napoli; mercoledì 24.04.2024 zone ponte, santa croce e medio.

Sutera: Oggi 20.04.2024 zona alta; domani 21.04.2024 zona media; lunedì 22.04.2024 bassa 1; martedì 23.04.2024 bassa 2;

Sommatino: Oggi 20.04.2024 zona alta, media e quattro aratate; domani 21.04.2024 accumulo; lunedì 22.04.2024 zona bassa e primo maggio.