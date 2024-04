Catalizzatori di Futuro, gli Studenti dell’I.T.E.T. “Rapisardi-Da Vinci” alla Scoperta dell’Innovazione a Verona

Nella settimana dal 16 al 20 aprile, gli alunni della classe 5 C, indirizzo informatico, dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Rapisardi – Da Vinci” di Caltanissetta hanno vissuto un’esperienza formativa e orientativa senza precedenti a Verona. Il soggiorno è stato parte integrante delle attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) previste nel loro percorso di studi.



Il viaggio ha offerto agli studenti un’opportunità unica di esplorare il mondo dell’informatica e dell’innovazione, attraverso una serie di attività coinvolgenti e stimolanti. Il cuore dell’esperienza è stato l’incontro con l’Università degli Studi di Verona, dove i ragazzi sono stati accolti calorosamente e guidati da tutor universitari esperti.

Ma l’esperienza non si è limitata all’ambito accademico. Gli studenti hanno anche avuto modo di immergersi nell’innovazione tecnologica attraverso una visita alla Tuday Conad Cashierless di Verona. Questa innovativa struttura “senza cassa” è la prima in Italia che offre la possibilità di entrare, mettere in borsa quel che ti serve e all’uscita la spesa viene automaticamente addebitata sulla tua carata. Tuday Conad ha fatto dell’automazione e della digitalizzazione i suoi punti di forza, ha offerto agli alunni un’interessante prospettiva sul futuro del settore commerciale e delle tecnologie applicate al retail.



Il viaggio a Verona ha rappresentato per gli studenti un’occasione straordinaria per arricchire il loro bagaglio culturale, accademico e professionale. Attraverso l’incontro con l’università e l’esperienza pratica presso la Tuday Conad Cashierless, i ragazzi hanno potuto ampliare i loro orizzonti e acquisire competenze preziose per il loro percorso di formazione e per il loro futuro professionale.

Il profondo coinvolgimento e l’entusiasmo dimostrati dagli studenti durante il soggiorno testimoniano l’importanza di offrire opportunità di apprendimento e crescita al di fuori delle mura scolastiche. Grazie a iniziative come questa, le nuove generazioni possono accedere a esperienze significative e trasformative che contribuiscono a plasmare il loro percorso di vita e a prepararle per le sfide del mondo contemporaneo sempre più orientato alla tecnologia e all’innovazione.