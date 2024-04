Campofranco. Il sindaco ha disposto la riduzione al minimo di acqua a causa della grave siccità attuale

CAMPOFRANCO. Anche il Comune di Campofranco sta facendo i conti con la grave crisi idrica che, purtroppo, sta caratterizzando in negativo la stagione degli agricoltori, ma anche quella dei commercianti e dell’utenza finale. L’amministrazione comunale ha ricordato che, a causa della siccità, gli invasi sono rimasti quasi a secco, dalla foto satellitare si può evincere come il bacino idrico del Fanaco sia in estrema difficoltà rispetto all’anno precedente.

Questo porta ad attuare un piano d’emergenza con una forte riduzione degli approvvigionamenti fino al 45% in meno. Ad oggi, c’è disponibilità per altri 3 mesi, motivo per cui si prospetta un duro periodo estivo. “Chiediamo quindi a tutti i cittadini – ha concluso l’amministrazione comunale – di ridurre al minimo il consumo di acqua e di evitare qualsivoglia spreco in questo drammatico periodo che stiamo vivendo”.