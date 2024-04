Campagna “Pronti all’azione” promossa dalla Protezione Civile: una giornata pedagogica di sensibilizzazione per gli alunni della Sciascia di Caltanissetta

Il Circolo didattico Leonardo Sciascia di Caltanissetta ha aderito alla campagna “Pronti all’azione” promossa dalla Protezione Civile.

Il 10 aprile gli alunni delle classi quinte delle sezioni A, B e D hanno incontrato il Dirigente della Protezione Civile delle province di Enna e Caltanissetta dott. Filippo Spagnolo e il funzionario Cristofero Costa, i quali hanno sensibilizzato ed informato le scolaresche sulle diverse situazioni di rischio che minacciano le persone e l’ambiente nel suo complesso.

Hanno partecipato all’incontro anche volontari dell’associazione “Pubblica Assistenza” Protezione civile di Caltanissetta cod.931.

La capacità di prevenire, affrontare e recuperare da eventi catastrofici come incendi, alluvioni, terremoti, ondate di calore … è fondamentale per garantire il benessere della società. Un esempio pratico di rischio, portato all’attenzione degli alunni, è quello legato all’attuale crisi idrica che comporta una serie di provvedimenti e corrette azioni da parte di ciascuno di noi.

“Pronti all’azione” si rivolge agli studenti con lo scopo di formare cittadini consapevoli e responsabili.

L’impegno della Protezione Civile è coadiuvato da diverse associazioni di volontari composte da tanti uomini e donne che si impegnano quotidianamente per fronteggiare ogni emergenza che colpisce la nostra amata Terra.