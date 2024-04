Caltanissetta, sempre più città del rugby: torna il presidente nazionale FIR Marzio Innocenti

“Torna” a Caltanissetta il presidente nazionale della FIR, Marzio Innocenti.

Il massimo esponente della federazione italiana nel corso della visita di tre giorni (dall’undici al tredici aprile) in Sicilia ha voluto espressamente pernottare nel capoluogo nisseno. Il numero uno ‘certifica’ il legame con la Nissa Rugby, guidata da Giuseppe Lo Celso, e con il “M. Tomaselli” stadio bivalente Rugby-Calcio sempre più ‘importante’ in seno alla pianificazione della FIR nazionale e regionale, come dimostra anche il recente raggruppamento di mini rugby, svolto domenica 7 aprile, che ha registrato la presenza di oltre 200 bambini provenienti da tutta l’isola.

Grande la soddisfazione della società nissena nel poter nuovamente accogliere ed ospitare il presidente Innocenti. In programma una serie di incontri con la Nissa Rugby (staff tecnico e tesserati del club) ed i club del territorio.

Inoltre, grazie anche alla preziosa presenza del presidente regionale, Gianni Saraceno, si inizierà a delineare il corposo programma di eventi che interesseranno, nella stagione 2024/25, lo stadio di Caltanissetta. (In foto, da sinistra: Giuseppe Lo Celso, Marzio Innocenti ed Andrea Lo Celso)