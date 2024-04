Caltanissetta, Petitto sulla questione policlinico: “Quello che viene sbandierato non ha assolutamente fondamento”

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa con oggetto “Verità sul policlinico a Caltanissetta”, indetta da Annalisa Petitto, candidata sindaco di Caltanissetta, insieme a Salvatore Licata, designato vicesindaco e insieme anche a Paola San Filippo e a Giancarlo La Rocca, esponenti dell’Alleanza Civica a sostegno della candidatura a sindaco della Petitto.

La candidata sindacata Petitto ha dichiarato: “Riteniamo di dovere fare chiarezza nell’interesse di una città che non vogliamo prendere in giro e che non vogliamo sia presa in giro da nessuno. Quello che viene sbandierato in questi giorni come quarto Policlinico non ha assolutamente nessun fondamento. Stiamo parlando intanto non di una legge ma di un protocollo, un protocollo d’intesa tra Regione e università.”

La candidata sindaco ha poi continuato definendo senza giri di parole “una grande trovata elettorale” la questione Sant’Elia-policlinico.

“Ci dobbiamo preoccupare se c’è se qualcuno non comprende bene qual è la differenza tra protocollo d’intesa e legge e oltre a preoccuparci noi forse si dovrebbe preoccupare la città se questa differenza tra protocollo d’intesa e legge non si comprende appieno” ha continuato la Petitto, sostenendo anche che all’interno del protocollo in questione non solo “non c’è scritto quarto policlinico, ma non è neanche menzionato il consorzio universitario, perché non è proprio parte in causa il consorzio universitario.”

A seguire, Salvatore Licata, designato vice sindaco: “Mi dispiace vedere che nell’unico intervento fatto da parte del centrodestra, cioè quello sul Policlinico che poi non risulta assolutamente essere un Policlinico per le motivazioni poc’anzi dette da Annalisa, si strumentalizza questa vicenda per la campagna elettorale”.

Il designato vicesindaco, inoltre, si sofferma sul “dualismo che ho potuto registrare tra la città di Caltanissetta e la città di Enna. Addirittura esponenti politici della stessa area politica dicono cose contrapposte”.