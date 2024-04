Caltanissetta, Otorinolaringoiatria: al Sant’Elia attivati 10 posti letto

Inaugurati questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta 4 posti letto di Otorinolaringoiatria e 6 posti letto, sempre all’interno dello stesso reparto diretto dal primario Francesco Paolo Manzella, riservati all’abbattimento delle liste di attesa di altri pazienti chirurgici di tutte le specialità. Presente all’inaugurazione l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo che ha parlato di un ritorno dell’ospedale Sant’Elia al passato in senso positivo. “Per la giornata di oggi – ha detto Volo – non posso che ringraziare il commissario straordinario dell’Asp Salvatore Lucio Ficarra, il direttore sanitario dell’azienda Luciano Fiorella, e il direttore di presidio Benedetto Trobia nell’impegno che hanno messo nel consentire e realizzare velocemente quella che è una dimensione di grande supporto all’assistenza erogata. Perché l’otorino, dopo gli anni soprattutto legati alla pandemia, potrà finalmente riprendere un’attività che consente non solo il breve ricovero in day surgery ma, laddove necessario, anche qualche giorno di ricovero ordinario in base alle esigenze del paziente. E quindi l’ospedale di Caltanissetta ritorna a quello che era il suo passato in cui l’otorinolaringoiatria era un’area molto significativa per tutta la provincia”.

“Oggi è una bella giornata per tutta la provincia, si riattiva il reparto di Otorinolaringoliatria che era senza posti letto – ha detto Ficarra – sono stati comprati attrezzi e arredi nuovi, ma soprattutto sono stati mandati gli infermieri per l’apertura h24 del reparto che invece prima non c’era. Abbiamo dato anche disposizione di riattivare la guardia attiva o pronta disponibilità per il pronto soccorso. Quindi anche i pazienti di pronto soccorso usufruiranno di nuovo del servizio di pronta disponibilità per le emergenze di natura otorinolaringoiatrica. Questo è importante perché in tutta la provincia è l’unico reparto di Otorinolaringoiatria con posti letto”. (ANSA).